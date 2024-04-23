Almanya ile Çin arasında casus krizi: "İddialar çok ciddi"

Berlin hükümeti, üç Alman vatandaşına yönelik Çin casusluğu iddialarını "çok ciddi" olarak nitelendirdi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "bu Avrupa demokrasisine içeriden bir saldırıdır" dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise "Almanya'nın sözde casus tehdidiyle Çin'e karşı siyasi söylemleri maniüle etmeyi bırakmasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Almanya ile Çin arasında casus krizi: "İddialar çok ciddi"
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser

'da üç kişinin için casusluk yaptıkları iddiasıyla  tutuklanmasının ardından hükümeti açıklama yaptı. 

Hükümet açıklamasında, aşırı sağcı bir Alman milletvekilinin yardımcısının Çin için casusluk yaptığı iddialarını "çok ciddi" olarak nitelendirildi ve kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuldu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Avrupa Parlamentosu'ndan Çin için casusluk yapıldığı doğrulanırsa, bu Avrupa demokrasisine içeriden bir saldırıdır" dedi.

Feaser, "Böyle bir çalışanı istihdam eden herkes de bunun sorumluluğunu taşır" diye ekledi.

Pekin yönetimi de Almanya'ya tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Almanya'nın sözde casus tehdidiyle Çin'e karşı siyasi söylemleri maniüle etmeyi bırakmasını umuyoruz" denildi. 

Bakanlık, iddiaların çok abartılmış olduğunu belirterek "Herkes açıkça görebilir" dedi. 

Alman savcılar dün tutuklanan üç Alman vatandaşının, askeri amaçlarla kullanılabilecek hassas teknolojileri Çin gizli servisi MSS'ye teslim ettiklerinden şüphelenildiğini belirtmişti.

Açıklamada,  Herwig F., Ina F. ve Thomas R.'nin Haziran 2022'den önce MSS için çalıştıklarının tespit edildiği açıklanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...