Almanya ile Çin arasında casus krizi: "İddialar çok ciddi"

Almanya'da üç kişinin Çin için casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından Berlin hükümeti açıklama yaptı.

Hükümet açıklamasında, aşırı sağcı bir Alman milletvekilinin yardımcısının Çin için casusluk yaptığı iddialarını "çok ciddi" olarak nitelendirildi ve kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuldu.



Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Avrupa Parlamentosu'ndan Çin için casusluk yapıldığı doğrulanırsa, bu Avrupa demokrasisine içeriden bir saldırıdır" dedi.

Feaser, "Böyle bir çalışanı istihdam eden herkes de bunun sorumluluğunu taşır" diye ekledi.

Pekin yönetimi de Almanya'ya tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Almanya'nın sözde casus tehdidiyle Çin'e karşı siyasi söylemleri maniüle etmeyi bırakmasını umuyoruz" denildi.

Bakanlık, iddiaların çok abartılmış olduğunu belirterek "Herkes açıkça görebilir" dedi.

Alman savcılar dün tutuklanan üç Alman vatandaşının, askeri amaçlarla kullanılabilecek hassas teknolojileri Çin gizli servisi MSS'ye teslim ettiklerinden şüphelenildiğini belirtmişti.



Açıklamada, Herwig F., Ina F. ve Thomas R.'nin Haziran 2022'den önce MSS için çalıştıklarının tespit edildiği açıklanmıştı.