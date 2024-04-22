Almanya üç kişiyi Çin için casusluk yaptıkları iddiasıyla tutukladı

Almanya, üç kişiyi Çin için casusluk yaptıkları şüphesiyle tutukladı.

Alman savcılar bugün yaptıkları açıklamada, üç Alman vatandaşının Çin için casusluk yaptıkları şüphesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Savcılar, bu kişilerin askeri amaçlarla kullanılabilecek hassas teknolojileri Çin gizli servisi MSS'ye teslim ettiklerinden şüphelenildiğini belirtti.

Açıklamada, Herwig F., Ina F. ve Thomas R.'nin Haziran 2022'den önce MSS için çalıştıklarının tespit edildiği kaydedildi.