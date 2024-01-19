Almanya'da çifte vatandaşlığa kolaylık

Almanya’da göçmenlerin uzun yıllardır beklediği çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı, Meclis'ten geçerek yasalaştı.



Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümetince hazırlanan "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu" başlıklı tasarı için 382 kabul oyu kullanıldı. Tasarı için 234 "hayır" oyu verilirken 23 milletvekili ise çekimser kaldı.



İKAMET SÜRESİ 5 YILA DÜŞÜRÜLDÜ



Kamuoyunda "çifte vatandaşlık yasası" olarak bilinen "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu Yasası"yla Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi, 8 yıldan 5 yıla indirildi.



Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürüldü.



Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan "opsiyon modeli" tamamen kaldırılmış oldu.



NİSAN AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek.



Alman vatandaşlığına geçiş için ayrıca kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor.



Misafir işçi jenerasyonu yani 1960'larda Almanya'ya gelen Türk işçiler ile son 2 yılda 20 ay tam gün çalışan yabancılar ve tam gün çalışan kişilerin yabancı eşleri bundan muaf tutulacak.



Misafir işçi jenerasyonu için Alman vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.



Yasanın nisan gibi yürürlüğe girmesi bekleniyor.