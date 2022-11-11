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Almanya'da gündem döner fiyatları

Almanya'da döner fiyatlarındaki artış ülke gündeminde. Dönerciler, artan maliyetlerle başa çıkmakta zorlanıyor. Frankfurt'ta döner sandviçin fiyatı 10 euro'ya yükseldi.

Almanya'da gündem döner fiyatları

kullanılan malzemelerin fiyatlarını yükseltti. Giderek artan masraflar nedeniyle dönerin fiyatları tırmanışa geçti. Bu durum 'nın gündemine oturdu.

Almanya'da en çok sevilen yiyecekler arasında yer alan döner sandviçin giderek zamlanması tartışma konusu haline dönüştü.

Frankfurt kentinde döner sandviçin fiyatı iki haneli rakamlara çıktı. Döner artık 10 eurodan satılıyor.

Türk dönerciler artan maliyetler karşısında fiyat yükseltmekten başka çareleri olmadığını söylüyor.

Müşterilerse fiyattaki artışın durması gerektiğini, döner sandiviçe en fazla 10 euro verebileceklerini söylüyor.

Almanya'da gündem döner fiyatları - 1

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da geçen ay döner fiyatlarıyla ilgili protestoyla karşılaşmıştı. Scholz, Münih'te makam aracına binerken bir kişi ""Sevgili Scholz döner 8 euro oldu. Putin’le konuşun döner yine 4 euro olsun" demişti.

Almanya'da Coronavirüs ve Rusya ile yaşanan enerji krizi nedeniyle eflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda.

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