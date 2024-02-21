Almanya'da mültecilere yönelik saldırılar 2 kat arttı

Almanya'da geçen yıl mültecilere ve mülteci yurtlarına yönelik saldırıların, önceki yıla göre iki katına çıktığı bildirildi.



Neuen Osnabrücker gazetesi, Sol Parti Milletvekili Clara Bünger'in soru önergesine hükümetin verdiği yanıtı sayfasına taşıdı.



Haberde, ülkede 2022'de mültecilere yönelik 1248 saldırı gerçekleştiği belirtildi.

2023 verileri ise saldırılarda bir yıl öncesine göre neredeyse iki kat artış olduğunu ortaya koydu.

Ülkede 2023'te mültecilere yönelik 2 bin 378 saldırı yaşandı.

Geçen yıl mültecileri hedef alan 313'ü şiddet içeren saldırılarda, 219 kişi yaralandı.



Mülteci yurtlarına yönelik 2022'de 70 saldırı meydana gelirken bu sayı, 2023'te 180 olarak kayıtlara geçti.



Haberde değerlendirmelerine yer verilen Bünger, "ırkçıların her zaman var olan öfkeyi uygulamaya koymak ve mültecilere saldırmak için kendilerinde cesaret bulmalarının şaşırtıcı olmadığını" ifade etti.

