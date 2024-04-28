İsrail Savaş Kabinesi üyesinden, "esir takası anlaşması imzalanmazsa hükümetin düşebileceği" uyarısı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "işgal planından vazgeçmesi durumunda hükümetin varlık hakkı kalmayacağı" yönündeki açıklamalarına Gantz'dan cevap geldi.



X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gantz, "Refah'a girmek, Hamas'a karşı verilen uzun soluklu mücadelede önemli ancak hükümet tarafından terk edilen esirlerin evlerine geri dönmesi acil ve çok daha önemli." ifadesini kullandı.



Gantz, İsrail emniyet teşkilatının desteğiyle, savaşın sonlandırılmasını gerektirmeyen bir anlaşmaya varılması ancak hükümet içindeki bakanların bunu engellemesi durumunda hükümetin varlığını sürdürme hakkı olmayacağını dile getirdi.



İsrail'in aşırı sağcı bakan Smotrich bugün yaptığı açıklamada, Hamas’la esir takası anlaşmasına varılmasına karşı çıktığını dile getirmiş ve bunu "Nazilere karşı aşağılayıcı bir teslimiyet" olarak nitelendirmişti.



Smotrich, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Refah'ı işgal etmediği müddetçe var olma hakkının bulunmadığını belirtmişti.



Savaş Kabinesi, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, eski Genelkurmay Başkanları Benny Gantz ve Gadi Eisenkot olmak üzere 5 kişiden (3 üye ve 2 gözlemci) oluşuyor.



Kabine, Netanyahu ile muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz arasında 11 Ekim'de "acil durum hükümeti" kurulması yönünde yapılan anlaşmanın ardından oluşturulmuştu.

