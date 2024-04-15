Almanya’da müslüman karşıtı nefret suçları yükselişte

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre ülke genelinde 2023’te bin 464 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi. Bu sayı, 2022’de 610 olarak kayıtlara geçmişti.



Ülkede 2024’ün ilk çeyreğinde de 137 müslüman karşıtı nefret suçu işlendi.



Ayrıca 2023 yılında Müslümanlara yönelik nefret suçları sonucunda 53 kişi yaralanırken, bu sayı 2024’ün ilk çeyreğinde 9 olarak belirlendi.



Almanya'da 2023’te 5 bin 154 Yahudi karşıtı suç işlenirken, bunların sonucunda 56 kişi yaralandı.

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