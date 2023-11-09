Almanya'da öğretmeni silahla tehdit eden 4 çocuk gözaltına alındı

Almanya’nın Hamburg kentindeki Stadtteilschule Blankenese Okulu’nda sınıfa girerek bir öğretmeni silahla tehdit edilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında yaşları 12 ile 14 arasında değişen 4 çocuk polis tarafından gözaltına alındı.



Stadtteilschule Blankenese Okulu’nun yanı sıra ikinci bir okulda da benzer olayın yaşandığını aktaran polis, gözaltına alınan çocukların üzerlerinden 2 adet oyuncak silah çıktığını belirterek, 12 ve 13 yaşındaki iki çocuğun Stadtteilschule Blankenese Okulu’ndaki olayla bağlantılı olduğunu açıkladı.



Silahlı tehdit ihbarının ardından bin 50 öğrencisi bulunan Stadtteilschule Blankenese Okulu tahliye edilmiş, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Polis, okula çıkan yolları trafiğe kapatmıştı. Güvenlik tedbiri olarak Reichsprasident-Ebert kışlasına nakledilen öğrenciler, daha sonra ailelerine teslim edilmişti.