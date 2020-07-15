Almanya'da polis içindeki aşırı sağcı yapılanmaya tepki

Almanya'da Hessen Eyalet Parlamentosu'ndaki Sol Parti Grup Başkanı Janine Wissler'e aşırı sağcılar tarafından NSU 2.0 imzasıyla gönderilen tehdit içerikli e-posta ve komedyen İdil Baydar'ın kişisel bilgilerinin Hessen'de bir polis bilgisayarında arandığının ortaya çıkmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.



Sosyal Demokrat Parti (SPD)Genel Başkanı Saskia Esken, "Son aylarda güvenlik güçleri içinde aşırı sağcı, şiddet eğilimli failler ve bir ağ olduğuna ilişkin işaretler artıyor" diyerek polis içinde aşırı sağcı yapılanma olduğuna ilişkin iddiaların araştırılmasını istedi.



Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere konuşan Esken, "yaşanan gelişmelerin siyaset için alarm zillerini çaldığını belirterek iddiaların üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini" söyledi. SPD lideri Esken, gönderilen tehdit mektuplarının münferit bir olay olmadığının da altını çizdi.



Hessen polisi içinde aşırı sağcı yapılanma olduğu iddialarının ardından Hessen Emniyet Müdürü Udo Münch dün görevinden istifa etmiş ve emekliliğini istemişti. Yaşanan skandal nedeniyle baskı altında olan Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth da tehdit mektuplarıyla ilgili olarak kendisinin zamanında bilgilendirilmediğini belirterek Münch'ün istifasını kabul etmişti.



Ancak Münch'ün istifasının yeterli olmadığını söyleyen Hessen Eyalet Meclisi'nin Sol Parti Grubu sözcüsü, etkin bir soruşturma yürütülmediğini belirterek Beuth'ün de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.



SKANDAL AÇIĞA KAVUŞTURULMALI



Frankfurter Allgemeinen Zeitung'a konuşan İçişleri Bakanı Beuth da aşırı sağcı tehdit mektuplarıyla ilgili skandalın hızlı bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını talep ederek tehdit olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturmaların kararlılıkla yürütüldüğünü söyledi. Hessen polisinin tekrar vatandaşları korumak ve suçluların peşine düşmek gibi asli görevleriyle uğraşması gerektiğini belirten Beuth, Wissler'in kişisel bilgilerinin polis bilgisayarında arandığına dair bilginin kendisine geç ulaştırılmasını da bir kez daha eleştirdi.



Geçen hafta Almanya'da Sol Parti Genel Başkan Vekili ve partisinin Hessen eyalet meclisi Grup Başkanı Janine Wissler'in NSU 2.0 imzalı tehdit içerikli e-postalar aldığı basına yansımıştı. Wissler'in ayrıca kişisel bilgilerinin polis bilgisayarında araştırıldığı da ortaya çıkmıştı. Daha sonra Wissler'in yanı sıra Sol Partili siyasetçiler Anne Helm, Martina Renner ve Helin Evrim Sommer de tehdit içerikli e-postalar aldığını açıkladı.



Ayrıca Hessen'deki polis bilgisayarında komedyen İdil Baydar'ın da kişisel bilgilerinin arandığı ortaya çıkmıştı. Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız da 2018 yılında benzer tehdit içerikli e-postalar aldığını almış ve mektuplar yollanmadan önce de kişisel bilgilerinin polis bilgisayarları üzerinden tarandığı tespit edilmişti.

