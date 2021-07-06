Almanya'da Türk aileye saldırı

Almanya'nın Lübeck kentinde bir Türk aileye saldırı yapıldığı bildirildi. Saldırganın kullandığı göz yaşartıcı gazdan 45 yaşındaki baba ile 4 ve 8 yaşındaki çocukları etkilendi. Polis saldırıda yabancı düşmanlığı emarelerinin bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 06:07

Almanya'da Türk aileye saldırı

İlişkili Haberler

Almanya Yasemin'i arıyor: 8 milyon euro ile kayıplara karıştı

Almanya Yasemin'i arıyor: 8 milyon euro ile kayıplara karıştı

Almanya Lübeck Emiyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz’da kent merkezi yakınlarında Mühlentor Meydanı’nda yaşanan olayda, 4 kişilik Türk ailesi ile bir Alman çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında 51 yaşındaki kişinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan 45 yaşındaki Türk baba ile 4 ve 8 yaşındaki çocukları etkilendi.

Baba ve çocukları daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR 

Ayrıca, saldırgan ve eşinin, göz yaşartıcı gazın yanı sıra yasak olan bazı silahlar taşıdığı belirlendi.

Silahlara el koyan polis, 51 yaşındaki saldırgan hakkında yaralama ve silah yasasını ihlalden soruşturma başlattı.

Çift karakola götürüldü ancak tutuklamak için sebep bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Polis, olayın yabancı düşmanlığı olduğuna ilişkin emarelerin bulunduğunu açıkladı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...