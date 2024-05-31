Almanya'da Türklere çifte vatandaşlık kanunu 27 Haziran'da yürürlüğe giriyor

Dışişleri Bakanlığı 27 Haziran'da Almanya'da yürürlüğe girecek çifte vatandaşlık yasasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yasanın iki ülke ilişkileri bakımından olumlu ve değerli bir gelişme olduğu belirtildi.

Almanya'da Türklere çifte vatandaşlık kanunu 27 Haziran'da yürürlüğe giriyor

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, 'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği yasal düzenlemeyle, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme yaşandığı belirtildi.

"'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, Türkiye'nin Almanya Başkonsoloslukları'nın 27 Haziran'dan itibaren başvuruları almaya hazır olacağı kaydedildi.

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