Almanya'da vaka sayıları arttı, yeni kısıtlamalar yolda

Pandemide dördüncü dalgayla mücadele eden Almanya'da vaka tablosu kötüleşti.



Tam bir hafta önce günlük vaka sayısı 39 bin 676 iken bugün 52 bin'in üzerine çıktı. Virüsten günlük ölümler de 300'e yaklaşıyor.

YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE



Corona virüs vakalarının tırmanışa geçtiği ülkede salgına karşı önlemlerin artırılması planlanıyor.



Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yapacağı toplantıda, salgının dördüncü dalgası ile mücadelede eyaletler arasında ortak bir çizgi aranacak.



Koalisyon hükümeti kurma hazırlığı yapan Sosyal Demokrat Parti Yeşiller ve Hür Demokrat Parti tarafından hazırlanan corona önlemlerine ilişkin planlar da yine Federal Meclis'te oylamaya sunulacak.

AŞISIZLARA YENİ KISITLAMALAR



Hazırlanan tasarı, özellikle aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar içeriyor.



Tasarı uyarınca eyalet yönetimleri salgının durumuna göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulayabilecek. Ancak gösteri yapma ve dini faaliyetler bu yasak ve kısıtlamaların dışında kalacak.



Temel ihtiyaç ürünleri satmayan mağaza ve dükkanların veya okulların kapatılması ise öngörülmüyor.



Corona test sonucu ile Covid-19 geçirdiğine veya aşı olduğuna dair belgelerde sahtecilik yapanlara ağır cezalar getirilmesi de planlanıyor. Sahte belgeleri hazırlayanlara üç aydan beş yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor



Aşı olanların sayısı artırılmadan, planlanan bu önlemlerin ne kadar etkili olacağı da tartışılıyor.



Almanya'da 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 67,6'sı aşılarını tamamladı.



Ancak Delta varyantının yayılması nedeniyle salgının aşılabilmesi için nüfusun en az yüzde 80'inin aşı olması gerektiği belirtiliyor.

