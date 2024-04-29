Almanya'da yargılanan askerden, Rusya için casusluk yaptığı itirafı

Rusya için casusluk yapmakla suçlanan Thomas H'nin yargılanmasına, Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesinde başlandı.



Koblenz kentinde Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ekipman ve Bilgi Teknolojileri Dairesinde yüzbaşı olarak görev yapan Thomas H, mahkemede, Ukrayna savaşında nükleer gerilimin artmasından endişe duyduğu için Rusya'ya askeri bilgileri aktarmaya karar verdiğini belirtti.



Sosyal medyada gördüğü bir haberden dolayı Mayıs 2023'te Rus konsolosluğuyla temasa geçtiğini anlatan Thomas H, bunun hangi haber olduğunu hatırlamadığını ancak o dönemde sosyal medya platformu Tiktok üzerinden Rusya'yı destekleyen ve aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine yakın bir kişiyi takip ettiğini dile getirdi.



Thomas H, aynı dönemde AfD ile temasa geçerek üyelik başvurusunda bulunduğunu da söyledi.



Ukrayna savaşında, "yakın bir zamanda taktiksel nükleer silahların kullanılacağını varsaydığını" savunan Thomas H, bu konuda zamanında bilgi almak için Rus tarafıyla temasa geçtiğini kaydetti.



Thomas H, böylelikle ailesini korumak istediğini belirterek, "Başka bir yol görmedim." dedi.



Şimdi bunu bir hata olarak gördüğünü ifade ederek pişmanlığını dile getiren Thomas H, söz konusu dönemde psikolojik durumunun da kötü olduğunu savundu.



Savcılığın hazırladığı iddianamede yer alan suçlamalara büyük ölçüde katıldığını belirten Thomas H, ancak Alman Silahlı Kuvvetlerinin sürücüsünden indirilmiş dosyaların bulunduğu bir CD'yi Rus konsolosluğuna verdiği yönündeki suçlamayı reddetti.



İddianamede, Thomas H'nin, Mayıs 2023'ten sonra birkaç kez Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin Büyükelçiliğine başvurarak işbirliği teklif ettiği, bu çerçevede Rus istihbarat servisine iletilmek üzere mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri paylaştığı kaydedildi.



Thomas H, 9 Ağustos 2023'te gözaltına alınmıştı.