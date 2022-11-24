Almanya'dan Johnson'a sert cevap: Gerçekle benzersin bir ilişkisi var

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya'yı Ukrayna'ya yeterince destek olmamakla eleştirmişti. Johnson, Berlin'in uzun bir savaştansa Kiev'in teslimiyetini yeğlediğini öne sürdü. Almanya'dan ise Johnson'ın gerçeklerle özel bir ilişkisi olduğu ve bu sözlerin farklı olmadığı yanıtı geldi.

Almanya'dan Johnson'a sert cevap: Gerçekle benzersin bir ilişkisi var
Dönemin İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Şansölyesi Scholz, Almanya'daki G7 zirvesinde (Kaynak AFP)

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Boris Johnson ekonomi sınıfında Türkiye'ye uçtu

ekonomi sınıfında Türkiye'ye uçtu

İngiltere'de görevi bırakmak zorunda kalan eski Başbakan Boris Johnson gündem olmaya devam ediyor. 

Johnson son olarak yönetimini savaşındaki rolü nedeniyle hedef aldı. CNN'e konuşan Boris Johnson, Fransa, İtalya ve Almanya'yı sert bir dille eleştirdi. 

Ülkelerin Rusya işgaline ilk tepkisini felaket olarak nitelendiren eski Başbakan, Almanya'ya özel suçlamalarda bulundu.

Berlin'in uzun bir savaştansa Kiev'in hızlıca boyun eğmesine razı olduğunu söyleyen Johnson'a Almanya'dan yanıt gecikmedi. 

Başbakan Olaf Scholz'un ofisinden yapılan açıklamada, "Oldukça eğlendirici eski Başbakan'ın gerçekle özel bir ilikisi olduğunu biliyoruz. Bu örnek de bir istisna değil" ifadeleri kullanıldı. 

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi Berlin'in bu cevabını "Olaf Scholz iddiaları reddetti ve Johnson'ı diplomatik bir dille iğneledi" yorumuyla paylaştı. 

ESKİ BÜYÜKELÇİ DE AYNI FİKİRDE

Ukrayna'nın eski Almanya Büyükelçisi Andriy Melnyk de Boris Jonhson'la benzer açıklamalar yapmıştı. Melnyki savaştan önce Berlin'den 12 bin tanksavar roket istediklerinde Alman yetkililerin kendileriyle dalga geçtiğini söyledi. 

Melnyk, Almanya'nın eski Ekonomi Bakanı Christian Lindner'ın Kiev'e silah yardımı yapılmasına ve Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasına karşı çıktığını öne sürdü. 

Alman yetkililerin savaştan önce Kiev'in birkaç gün içinde düşeceğini öngördüğünü söyledi. Almanya'dan bu iddialara da yalanlama geldi. 

Fransa'yı da suçlayan Johnson, kendisinin ülkeyi yönettiği dönemde İngiltere'nin Ukrayna'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

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