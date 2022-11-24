Almanya'dan Johnson'a sert cevap: Gerçekle benzersin bir ilişkisi var

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İngiltere'de görevi bırakmak zorunda kalan eski Başbakan Boris Johnson gündem olmaya devam ediyor.

Johnson son olarak Almanya yönetimini Ukrayna savaşındaki rolü nedeniyle hedef aldı. CNN'e konuşan Boris Johnson, Fransa, İtalya ve Almanya'yı sert bir dille eleştirdi.

Ülkelerin Rusya işgaline ilk tepkisini felaket olarak nitelendiren eski Başbakan, Almanya'ya özel suçlamalarda bulundu.

Berlin'in uzun bir savaştansa Kiev'in hızlıca boyun eğmesine razı olduğunu söyleyen Johnson'a Almanya'dan yanıt gecikmedi.

Başbakan Olaf Scholz'un ofisinden yapılan açıklamada, "Oldukça eğlendirici eski Başbakan'ın gerçekle özel bir ilikisi olduğunu biliyoruz. Bu örnek de bir istisna değil" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi Berlin'in bu cevabını "Olaf Scholz iddiaları reddetti ve Johnson'ı diplomatik bir dille iğneledi" yorumuyla paylaştı.

ESKİ BÜYÜKELÇİ DE AYNI FİKİRDE

Ukrayna'nın eski Almanya Büyükelçisi Andriy Melnyk de Boris Jonhson'la benzer açıklamalar yapmıştı. Melnyki savaştan önce Berlin'den 12 bin tanksavar roket istediklerinde Alman yetkililerin kendileriyle dalga geçtiğini söyledi.

Melnyk, Almanya'nın eski Ekonomi Bakanı Christian Lindner'ın Kiev'e silah yardımı yapılmasına ve Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasına karşı çıktığını öne sürdü.

Alman yetkililerin savaştan önce Kiev'in birkaç gün içinde düşeceğini öngördüğünü söyledi. Almanya'dan bu iddialara da yalanlama geldi.

Fransa'yı da suçlayan Johnson, kendisinin ülkeyi yönettiği dönemde İngiltere'nin Ukrayna'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.