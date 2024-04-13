Almanya’dan vatandaşlarına uyarı: "İran’ı terk edin"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarını İran’ı terk etmeleri konusunda uyararak, Tahran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin ani bir şekilde tırmanması riskinin bulunduğunu belirtti.

Almanya’dan vatandaşlarına uyarı: "İran’ı terk edin"

İsrail ile arasında gerilim tırmanırken, İran’ın misilleme saldırısı ülkeleri harekete geçirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşları İran’ı terk etmeleri konusunda uyarıldı. Tahran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin ani bir şekilde tırmanması riskinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Alman vatandaşları keyfi olarak tutuklanma, sorgulanma ve uzun hapis cezalarına çarptırılma riski altındadır. İran ve Alman vatandaşlığına sahip çifte vatandaşlar özellikle risk altındadır” ifadeleri kullanıldı.

Gerilimin tırmanması nedeniyle hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceği vurgulandı.

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