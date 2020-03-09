Almanya'dan Yunanistan'a polis desteği

Almanya'nın eyaletlerinden Kuzey Ren-Vestfalya (KRV), Yunanistan-Türkiye sınırının güvenliğine katkıda bulunmak için bölgede görev yapan polis sayısını artırmayı hedefliyor.



Alman haber ajansı dpa'nın KRV hükümetine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre KRV Eyalet Başbakanı Armin Laschet, konuyu yarın Berlin'de bir araya geleceği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.



Hazırlanan plana göre Laschet, Türkiye sınırında görev yapan Alman polis sayısını kısa vadede altıdan 12'ye çıkarmayı, daha sonra da bu sayıyı birkaç misli artırmayı istiyor. İlgili planın polis desteğinin yanında insani yardımların da artırılmasını öngördüğü öne sürülüyor.



LASCHET: 2015 TEKRARLANAMAZ



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkan adaylarından ve bu göreve seçilmesi halinde olası Almanya başbakan adaylarından biri olan Laschet, daha önce yaptığı açıklamada Almanya'ya yönelik, 2015 yılında yaşanan türden kitlesel bir göç olayının tekrarlanmasına izin verilemeyeceğini dile getirmişti.



Rheinische Post gazetesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Laschet, "Dış sınırların güvenliği Almanya'nın çıkarınadır" diyerek, Schengen bölgesindeki özgürlüğün, dışarıya karşı tek vücut olarak korunabileceğini ifade etti.



Türkiye'yi de sert bir dille eleştiren Laschet, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sığınmacıların sırtından siyaset yapması kabul edilemez" dedi. Türkiye'deki sığınmacıların entegrasyonu ve bakımı için Avrupa'nın yardımda bulunmaya hazır olduğunu kaydeden Laschet, ancak aynı Avrupa'nın şantajlara da boyun eğmeyeceğini söyledi.

