Almanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ziyaret, 7 yıl aradan sonra Türkiye'den Almanya'ya gerçekleştirilen "ilk resmi devlet ziyareti" olacak.



Erdoğan, mevkidaşı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile görüşecek. Gündemde başta Suriye olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler, terörle mücadele ve sığınmacı sorunu olacak.



Türkiye-AB ilişkileri ve Almanya ile ilişkilerin geliştirilmesi de ele alınacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Almanya İş Konseyi'nde önde gelen alman firmalarının yöneticilerine hitap edecek. Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Camii'nin de açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın, Türk toplumuyla da bir araya gelmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanlığından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada Almanya'nın, Türkiye'nin NATO müttefiki ve en önde gelen ekonomik ortağı konumunda olduğu belirtildi.