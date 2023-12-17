Altı yılın en güçlü Güneş patlaması gerçekleşti: "Dünya'ya etkisi olabilir"

NASA, son 6 yılın en güçlü Güneş patlamasının gerçekleştiğini duyurdu. Patlamanın dünyayı da etkileyebileceği açıklandı.

Altı yılın en güçlü Güneş patlaması gerçekleşti: "Dünya'ya etkisi olabilir"

Perşembe günü güneşte güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama anı NASA'nın Dinamikleri Gözlemevi tarafından aşırı ultraviyole ışık teknolojisi kullanılarak çekildi.

Bilim insanları bunun 2017'den bu yana görülen en önemli güneş patlaması olduğunu açıkladı.

Uzaya büyük kütlede plazma fırlatılmasına sebep olan bu güneş patlamalarının 'yı etkileme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

NASA'dan gelen açıklamada, "Güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturabilir" denildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...