Altından daha değerli: Dünyanın en pahalı tüyü satıldı

Nesli tükenmiş Yeni Zelanda huia kuşuna ait tüy rekor fiyata satıldı. 46 Bin dolara satılan tüy, şimdiye kadar açık artırmada satılan dünyanın en pahalı tüyü oldu.

Altından daha değerli: Dünyanın en pahalı tüyü satıldı

Yeni Zelanda'da nesli tükenmiş olan bir tür olan Huia kuşuna ait tüy, 46 bin 521 dolara yaklaşık 915 bin TL'ye satılarak dünyada şu ana kadar satılmış en pahalı tüy oldu.

öncesi 3 bin dolara alıcı bulması beklenen 9 gram ağırlığındaki tüye gelen ilk teklifler tahminlerin çok üstündeydi.

Huia kuşuna ait tüy müzayede sonrasında 46 bin 521 dolara alıcı bularak, genelinde satılmış en pahalı tüy oldu. 

Bir önceki rekor 2010 yılında 8 bin 400 dolara satılan başka bir huia tüyüne aitti.

ALTININ 40 KATI 

Yeni Zelanda'da altının gram fiyatı 127 dolar civarında, 9 gramlık Huia tüyün gramı ise 5.169 dolara denk geliyor. Bu da tüyü altından 40 kat daha değerli hale geitiriyor.

ALICININ KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Gizlilik anlaşmaları nedeniyle satıcı veya alıcı hakkındaki bilgiler açıklanmadı. Ancak her ikisinin de kayıtlı koleksiyoner oldukları ve Yeni Zelanda merkezli oldukları öğrenildi. 

Altından daha değerli: Dünyanın en pahalı tüyü satıldı - 1

HUİA KUŞU 

Yeni Zelanda'nın eşsiz kuş türlerinden biri olan Huia kuşunun 1907 yılında neslinin tükendiği resmen ilan edildi.  Ancak 1920'lere kadar hala hayatta olduklarına inanılıyor.

Uzun yıllar boyunca adanın sembolik canlılarından biri olan Huia kuşu, avlanma ve habitat kaybı gibi insan etkileri sonucunda yok oldu. 

Son bilimsel araştırmalar, Huia'nın artık doğada yaşamadığını doğruluyor.

Bu eşsiz tür, sadece müzelerde sergilenen örneklerle hatırlanıyor.

Yeni Zelanda hükümeti ve çevre koruma kuruluşları, benzersiz doğal mirası koruma çabalarını artırmak için adımlar atmaya devam ediyor.

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