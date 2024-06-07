Amazon kabilesi internetle tanıştı: Yaşam tarzı tersine döndü

Günümüzün dijital çağında neredeyse herkes internete bağlı. Artık Elon Musk'ın Starlink uydu ağı sayesinde Amazon yağmur ormanlarındaki uzak kabileler bile buna dahil.



Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan Marubo halkı, gezegenin en izole noktalarından birinde yaşıyor ve kabile yüzyıllardır geleneksel yaşam tarzını koruyor.



New York Times muhabirleri, kabilenin dünyanın geri kalanıyla çevrimiçi olarak bağlantı kurarken geleneksel kültürü koruma konusunda nasıl mücadele ettiğine ilk elden tanık oldu.



Starlink'in 2022'de Brezilya'ya girişi, yüksek hızlı dijital bağlantıyı mümkün kıldı. SpaceX, alçak yörüngeli Starlink uydularını kullanarak dünyanın her yerindeki uzak noktalara internet erişimi sağlıyor.



GENÇLER GELENEKSEL YAŞAMA İLGİSİNİ KAYBETTİ



Köyün yaşlılarından bazıları NYT'ye, internetin topluma sunulmasından bu yana genç nesillerin geleneksel yaşam biçimlerine daha az ilgi duyduğunu söyledi.



Yaşlılardan biri, kabiledeki insanların "tembel" hale geldiğini ve "beyaz insanların yöntemlerini öğrendiklerini" söyledi ancak yine de internet erişiminin devam etmesini istedi.

"İNCELENECEK ÇOK AYRINTI VAR"



Kabilenin lideri Enoque Marubo, internet erişiminin önde gelen savunucusu rolünde. Marubo, yine de internetin özellikle kabilenin avlanma ve balıkçılık alışkanlıklarına "zararlı" olduğunu belirerek, "İnternette incelenecek o kadar çok ayrıntı var ki kimse bu işi yapmak istemedi" diye konuştu.

İNTERNET KULLANIMI SINIRLANDIRILDI



Bu nedenle Enoque ve diğer liderler internet erişimine sınırlama getirilmesi konusunda anlaştı. Kabilede internet erişimi yalnızca sabah iki saat, akşam beş saat ve pazar günleri açık.



Marubo köyleri derneğinin lideri Alfredo Marubo, özellikle kabilenin genç erkekleri arasında yeni keşfedilen pornografi yaygınlığından rahatsız olduğunu söyledi.



Her ne kadar kabilenin geleneksel kültürü öpüşmek gibi halka açık romantik ilişkilere karşı çıksa da Alfredo, birçok erkek çocuğun grup sohbetlerinde müstehcen videolar paylaştığını belirtti.

VİDEO OYUNU BAĞIMLILIĞI



Savaş oyunları bile kabile arasında bir sorun haline geldi; bazı yaşlılar bu oyunların kabile içinde şiddete ilham vereceğinden endişe ediyor.



İnternet erişimi meselesi, Marubo'nun siyasi liderleri arasında, internet erişiminin hem lehine hem de aleyhine olan argümanlarla şiddetli tartışmaları tetikledi.

İNTERNET İLE GELEN HAYALLER



Bölgeye Starlink antenleri kurulmadan önce birçok Marubo'nun zaten cep telefonu vardı. Telefonlar şehirde iletişim kurmak veya fotoğraf çekmek için kullanılıyordu.



Starlink sayesinde Marubo halkı yakındaki diğer köylerle daha iyi bağlantı kurabiliyor, birbirlerini potansiyel tehlikelere karşı uyarabiliyor ve yeni iş ve eğitim fırsatlarını keşfedebiliyor.



Genç Marubo kabilesi üyelerinin çoğu artık dünyayı gezmeyi veya yağmur ormanlarının ötesindeki şehirlerde kariyer yapmayı hayal ediyor.

