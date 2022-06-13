Amazon'da kaybolan İngiliz gazetecinin cesedine ulaşıldı

Geçtiğimiz hafta Amazon ormanlarından kaybolan İngiliz gazeteci Dom Phillips ve Brezilya yerlileri araştırmacısı Bruno Pereira'nın cesetlerine ulaşıldı.

Haberler - İHA 13.06.2022 - 15:53

Amazon'da kaybolan İngiliz gazetecinin cesedine ulaşıldı

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Brezilya'da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira geçtiğimiz hafta Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kaybolmuş, ikiliden bir daha haber alınamamıştı.

Bölgede günler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bugün ikilinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yetkililer, Phillips ve Pereira'nın cesetlerinin adli soruşturmalardan henüz geçmediğini belirtti.

Yetkililer, bir kitap araştırması için bölgeye giden Phillips ve Pereira'nın kaybolmalarından günler önce tehdit aldıklarını söylemişti.

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