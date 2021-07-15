Araştırma: Amazon emdiğinden daha fazla karbondioksit salıyor

Amazon ormanları üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, yağmur ormanlarının emdiğinden daha fazla karbondioksit saldığı ortaya çıktı.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, çıkan yangınlar sonucu ortaya çıkan karbondioksit seviyesinin, ağaçların emdiği seviyeden daha yüksek olduğu aktarıldı.

KASITLI YANGINLAR TESPİT EDİLDİ

Yayılan karbon emisyonunun çoğunun kasıtlı olarak çıkarılan yangınlardan kaynaklandığını aktaran bilim insanları, sığır yetiştirmek ve soya fasülyesi ekmek için ormanların kasıtlı yakıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Bilim insanları, Amazon'un bir kısmının yangınlar olmasa bile karbon yaydığının keşfinin özellikle endişe verici olduğunu söylerken, bunun büyük olasılıkla her yıl artan ormansızlaşmanın ve yangınların sonucu olduğunu söyledi.

DAHA AZ AĞAÇ, DAHA AZ YAĞMUR VE KURAKLIK

Bölgedeki yağmurun çoğunu ağaçların ürettiği belirtilen araştırmada, daha az ağacın daha şiddetli kuraklık ve sıcak hava dalgaları oluşturduğu ve bunun sonucu olarak daha fazla ağaç ölümü ve yangın meydana geldiği belirtildi.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, dünyadaki en büyük tropik orman olan Amazon’un özellikle her geçen gün artan fosil yakıt seviyesini temizlemede kritik bir rolü olduğunu söylerken, yapılan araştırma sonucunda Amazon için çok acil bir şekilde sert önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

‘KÜRESEL BİR ANLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR’

Orman alanlarının her geçen gün azalmasının karbon emilimi seviyesini düşürdüğü belirtilen çalışma ile ilgili konuşan Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmayı yöneten Luciana Gatti, “İlk çok kötü haber, orman yakmanın ormanın emdiğinden yaklaşık üç kat daha fazla karbondioksit üretmesidir” derken “İkinci kötü haber ise, ormansızlaşmanın yüzde 30 veya daha fazla olduğu yerler, ormansızlaşmanın yüzde 20'den az olduğu yerlerden 10 kat daha fazla karbon emisyonu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Azalan orman seviyesinin karbonmonoksit seviyesini de artırdığını aktaran Gatti, "Amazon'u kurtarmak için küresel bir anlaşmaya ihtiyacımız var" dedi.

Yağmur ormanları sayısının azalmasının aşırı kuraklık riskini de beraberinde getirdiğini bildiren çalışmada, sadece Brezilya'nın, orman tahribatı sonrası oluşan sıcaklıktaki ani artış nedeniyle yılda 3.5 milyar dolar kaybettiği vurgulandı.