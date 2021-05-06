Araştırma: BioNTech - Pfizer aşısı spermlere zarar vermiyor

Covid-19 aşılarının özellikle mRNA tabanlı aşıların erkeklerin doğurganlığını etkilediği üzerine dönen spekülasyonlar uzun süredir devam ediyordu.

İsrail’de yapılan yeni bir araştırmaya göre ise, BioNTech - Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının spermleri etkilemediği açıklandı.

Yaklaşık 1 ay önce ikinci doz aşısını olmuş 43 erkek üzerinde yapılan araştırmada kişilerin sperm örnekleri incelendi.

Araştırmayı gerçekleştiren Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki ekip, erkek spermlerinin hacminde, konsantrasyonunda veya hareketliliğinde herhangi bir anormallik bulunmadığını bildirdi.

Çalışmayı gerçekleştiren ekip, araştırmanın az kişiyle yapıldığını ancak bu konu üzerindeki ilk çalışma olduğunu belirtti.

Çalışma küçük ve sonuçlar henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş olsa da, araştırmacılar bulgularının kafasında soru işareti bulunan genç erkeklerin aşılanması için önemli veriler olduğunu söyledi.

COVİD-19 ERKEK DOĞURGANLIĞINI ETKİLER Mİ?

Ocak ayında Reproduction dergisinde yayınlanan bir makale, Covid-19'un erkek doğurganlığını etkilediğine dair kanıtlar olduğunu öne sürerek bilim insanları arasında heyecan yarattı.

Imperial College London'da üreme endokrinolojisi ve androloji danışmanı olan Dr. Channa Jayasena, CNN'e yaptığı açıklamada, bunun makul olmakla birlikte, çalışmanın ayrıntılı ve ikna edici verilerden yoksun olduğunu söylemişti.

Bazı şiddetli yanlış bilgilendirme kampanyalarına rağmen uzmanlar, virüsün kadınların doğurganlığını etkilemesinin fiziksel olarak imkansız olduğunun altını çizmişti.

Pfizer'in sözcüsü Jerica Pitts de Associated Press'e, "Covid-19 aşılarının, virüsün başak proteininde paylaşılan bir amino asit dizisi nedeniyle kısırlığa neden olacağı yanlış bir şekilde öne sürüldü. Bunun gerçekleşmesi genetik olarak mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.