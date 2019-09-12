Arjantin'de sokak gösterilerine neden olan 'Acil Gıda Kanunu'nun 2022'ye kadar uzatılması ve kapsamının genişletilmesini öngören değişiklik, milletvekilleri tarafından onaylandı.



Binlerce kişi, Arjantin Ulusal Kongresinin olduğu bölgede 'Acil Gıda Kanunu'da değişikliğin kabul edilmesi için gösteri düzenlerken, milletvekilleri de 'Acil Gıda Kanunu'nun süresinin uzatılması ve finansmanının artırılması gibi bir dizi değişikliği oyladı.



Milletvekillerinin oy çokluğuyla onayladığı değişiklik Senato'ya sunulacak. Senato'nun değişikliği onaylanması durumunda da, yenilenen kanun yürütme tarafından düzenlenerek hayata geçirilecek.



Hem muhalefetin hem de hükümet kanadının milletvekillerinin oy verdiği değişiklik, sosyal yardımların 12 milyar Arjantin pezosundan 18 milyar Arjantin pezosuna çıkarılmasını öngörüyor.



Bu yıl sonuna kadar geçerliliği olan kanunun 2022 yılına kadar uzatılmasını öngören değişiklik, aynı zamanda sosyal yardımın her 3 ayda bir enflasyon oranına göre güncellenmesini talep ediyor.



Arjantin'de sokak gösterilerine neden olan 2001 krizinin ardından çıkarılan ve 1 yıl yürürlükte kaldıktan sonra 2016'da değiştirilerek tekrar yürürlüğe konulan kanun, 16 yaşına kadar olan çocukların, hamilelerin, engelli vatandaşların ve yaşlıların beslenme ihtiyacını garanti altına almayı hedefliyor.



Nüfusu 45 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü (INDEC) verilerine göre, 14 yaşından küçük çocukların yüzde 46,8'i fakirlik seviyesinde yaşıyor.

