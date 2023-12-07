Arnavutluk meclisi yine karıştı

Meclis oturumunda Başbakan Edi Rama da yer alırken, oturum yaklaşık 8 dakika sürdü.



2024 yılı bütçesi, 140 sandalyeli Meclis'ten 74 milletvekilinin "evet" oyuyla onaylanırken, 4 milletvekili "hayır" oyu kullandı.



7 milyar euronun üzerinde kamu harcaması öngören 2024 yılı bütçesinin ilk oylaması 20 Kasım’da gerçekleşmiş, görüşmeler muhalefetin engellemesi nedeniyle ertelenmişti.



Daha önce benzer gerilimlere sahne olan Arnavutluk Meclisi'nde 8 muhalefet milletvekili Meclis çalışmalarından 10 gün uzaklaştırılmıştı.



Hiçbir Meclis grubunda yer almayan milletvekili ve eski Başbakan Sali Berisha, yasama faaliyetlerinin engellendiğini iddia ederek, "bu hakkın kendilerine geri verilmesini" istemişti.



Meclis'in "Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'nın şahsi kurumuna dönüştüğünü" ileri süren muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını tüm gücüyle savunmak üzere Meclis'teki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.