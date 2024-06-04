Asker sıkıntısı çeken Avustralya orduyu vatandaş olmayanlara açıyor

Avustralya hükümeti vatandaş olmayan sakinlerin de 12 ay ülkede yaşamış olmak koşuluyla orduya alınacağını duyurdu. Yedeklerle birlikte sadece 90 bin personeli olan ordu, sahip olduğu askeri donanımı karşılayacak asker bulmakta sıkıntı çekiyor. Savunma Bakanı Richard Marles, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD vatandaşlarının öncelikli olarak tercih edileceğini duyurdu.

Asker sıkıntısı çeken Avustralya orduyu vatandaş olmayanlara açıyor
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hükümeti asker sıkıntısı çektiğini açıklamasının ardından vatandaş olmayanların da silahlı kuvvetlere katılmasına izin verileceğini duyurdu.

Savunma Bakanı Richard Marles, Temmuz ayından itibaren gevşetilecek kriterlerin “12 aydır 'da yaşayan daimi ikamet edenlerin” orduya hizmet etmesine izin vereceğini söyledi.

Orduya alımlarda öncelikli olarak İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının tercih edileceği belirtildi.

ORDU GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMIYOR

Avustralya, 'nın çevresini bir buçuk kez dolanabilecek bir kıyı şeridine rağmen sadece 26 milyonluk bir nüfusa sahip.

Canberra son yıllarda savunma harcamalarını arttırdı ve artan bölgesel gerilimleri karşılamak için denizaltı filoları, jetler ve çok sayıda savaş aracı satın aldı.

Ancak bunları kullanacak ve bakımlarını yapacak yeterli sayıda pilot, denizci ve asker bulmakta zorlanıyor.

Uzmanlar, yarının daha güçlü ordusu bir yana, mevcut gereksinimleri bile karşılamak için çok az Avustralyalının üniforma giydiği konusunda uyarıyor.

SADECE 90 BİN ASKER VAR

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'ne göre Avustralya Savunma Kuvvetleri bugün yedekler de dahil olmak üzere yaklaşık 90 bin personele sahip.

Buna karşın Çin ordusunun iki milyon personeli olduğu tahmin ediliyor.

Savunma Bakanı Marles, Avustralya Savunma Kuvvetlerini büyütmenin “önümüzdeki on yıl ve sonrasında ülkenin güvenlik sorunlarını karşılamak için elzem” olduğunu söyledi.

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