Askeri eğitimde el bombası kazası: 1 ölü

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) bir personeli, askeri eğitim sırasında atılan el bombasından saçılan şarapnel parçalarıyla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Askeri eğitimde el bombası kazası: 1 ölü
Foto: iStock

Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) Yamanashi eyaleti yakınlarında gerçekleştirdiği askeri eğitim faciaya sahne oldu.

SDF’den yapılan açıklamada, Kitafuji Tatbikat Sahası’nda yerel saatle 08.45 sıralarında 29 yaşındaki bir erkek personelin başka bir personel tarafından atılan el bombasından saçılan şarapnel parçalarıyla ağır yaralandığı belirtildi.

Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan personelin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

KAZALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

SDF son zamanlarda farklı eğitim kazaları ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Gifu eyaletindeki bir atış poligonunda 3 kişiye otomatik tüfekle ateş eden bir asker adayı, 2 SDF personelinin ölümüne, 1 SDF personelinin yaralanmasına neden olmuştu.

Şüpheli, cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklanmıştı. Geçtiğimiz ay ise 2 SDF helikopteri Pasifik Okyanusu’nda yapılan tatbikat sırasında çarpışarak düşmüş, 1 kişinin hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti.

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