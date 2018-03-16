Astana'da Suriye toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Suriye konulu görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ve Cevad Zarif birlikte basın açıklaması yaptı.

Soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, "Siviller konusunda her yerde siviller konusunda hassasiyetimiz var. Doğu Guta'da terör bahanesiyle sivillerin öldürülmesine karşıyız. Sivillerin etkilenmemesi gerekiyor. Siviller konusunda herkesin azami hassasiyet göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Doğu Guta'da 12 bin sivilin tahliye edildiğini ve sivillerin bölgeden ayrılmaa devam ettiğini söyledi. Lavrov çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesine ilişkin, "Henüz herhangi bir şekilde kanıt sunamadılar. ABD'nin yaptırımlarına kayıtsız kalıyoruz. Biz hiçbir zaman onların propaganda seviyesine düşmeyeceğiz. Biz resmi bir şekilde İngiltere'den bu konuda atılan adımlara ilişkin adımları istedik. Zehirlenen ajandan da bilgi alınmalı" dedi.