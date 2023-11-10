Atatürk'ün balmumu heykeli Berlin'de ziyarete açılıyor

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin'deki müzede yarın ziyarete açılacak Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykelinin tanıtım etkinliğinde konuştu.



Heykelin 7 yıldır süren yazışma sonucunda getirilebildiğini anlatan Şanlı, "20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisi olan Atatürk'ün heykelinin Berlin'de olmaması buradaki müzenin en büyük eksikliğiydi. Bugün bu eksiklik giderildi." dedi.

Başkonsolos Şanlı, şöyle konuştu:



"Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Atamızın heykelinin Berlin'de olması buradaki Türk toplumuna da yakışan bir şey. Zamanlaması da olağanüstü. Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda Atamızın aramızdan ayrılışının 85. yılı olması nedeniyle de anlamlı. Heykelin burada olması Türk toplumuyla Alman toplumu arasındaki bağın güçlenmesine ve Atatürk'ün ideallerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yardımcı olacaktır."