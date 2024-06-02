Ateşkeste gözler Hamas'a çevrildi: Beyaz Saray'dan açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin 3 aşamalı yeni bir öneri açıkladı. Önerinin açıklanmasının ardından gözler Hamas'ın vereceği yanıta çevrildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Hamas'ın Gazze savaşını sona erdirecek ateşkes anlaşmasını kabul etmesi halinde İsrail'in de kabul etmesini beklediklerini söyledi.



Kirby, “Bu bir İsrail teklifiydi. Hamas'ın kendilerine iletildiği şekliyle bir İsrail önerisini kabul etmesi halinde İsrail'in de buna evet diyeceğine dair her türlü beklentiye sahibiz” diye konuştu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Hamas'ın Gazze'yi yönetmeye devam etmesini kabul etmeyeceğini ve Hamas'a alternatifleri incelediğini söyledi.

Gallant, "Biz önemli askeri eylemlerimizi gerçekleştirirken, savunma teşkilatı da eş zamanlı olarak Hamas'a karşı bir yönetim alternatifini değerlendiriyor. Savaşı sona erdirecek herhangi bir süreçte Hamas'ın Gazze'deki egemenliğini kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes planı; İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini, insani yardımların artırılmasını ve düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesine giden yolu içeriyor.

HAMAS ÖNERİYE OLUMLU BAKIYOR

Hamas sunulan teklifte; kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle ilgili maddelere olumlu baktığını açıkladı.

Açıklamada, "ABD'nin bu tutumu ve uluslararası ve bölgesel arenada Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiği yönünde oluşan kanaat, halkımızın ve kahraman direniş güçlerinin efsanevi azminin bir sonucudur" ifadeleri kullanıldı.



Hamas'ın "kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, yeniden imar, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve ciddi bir esir takasını" temel alan ve İsrail'in de açıkça buna bağlı kalacağını beyan ettiği her türlü öneriye yapıcı ve olumlu bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğu vurgulandı.