Atina'da çete savaşı: 6 Türk öldü

BİR TÜRK YAKALANDI



Olayla ilgili olarak bir Türk vatandaşının Atina havalimanında yakalandığı açıklandı. Yunan polisi uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetelerin arasındaki bir hesaplaşma olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Öldürülen Türklerin aileleri ise Yunan makamlarından yakınlarının cenazelerini talep ediyor.

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