Avrupa Birliği rekabet gücünü artırmak istiyor

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Toplantıda, rekabet edebilirlik ve yatırımlar hakkında derinlemesine bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Michel, "Tek Pazar hepimizin geleceği ve refahı için çok temel bir değerdir. Tek Pazarı geliştirmemiz ve derinleştirmemiz lazım." diye konuştu.



STRATEJİK SEKTÖRLERE YATIRIM



Michel, AB'nin sanayi stratejisini de geliştirmesi gerektiğine işaret ederek, "Stratejik sektörlere yatırım için daha fazla parayı ve kaynağı harekete geçirmemiz gerektiğinin farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.



Yatırım stratejisi ve tasarruflar konusunda bazı kararlar aldıklarını belirten Michel, bu alanda atılacak adımlar için düzenli biçimde görüşmeleri sürdüreceklerini anlattı.



Michel, AB liderlerinin iflas hukuku konusunda uyum sağlanması gerektiği görüşünde olduğunu ifade etti.



Avrupa'daki şirketlerin iş koşullarının yakınlaşmasının da önemine dikkati çeken Michel, böylece özellikle yatırımlardan daha fazla yararlanılabileceğini söyledi.



Michel, sınır ötesi sermaye erişimi konusunun da toplantıda ele alındığını belirterek, liderlerin AB Komisyonundan sınır ötesi sermaye ve mali piyasa aktörlerini etkili şekilde denetlemeye olanak sağlayacak koşulları değerlendirmesini istediğini anlattı.



AB Konseyi Başkanı Michel, zirvenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomi ve güvenlik temelimiz dış kaynaklara fazlasıyla bağımlı bu da rekabet gücümüzü ve nüfuzumuzu olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.



Avrupa'nın rekabet edebilirlik konusunda yeni bir anlaşmaya ihtiyaç duyduğuna işaret eden Michel, bunun güçlü bir Tek Pazar, gerçek bir enerji birliği, güçlü sanayi politikası ve sermaye piyasası birliğine bağlı olduğunu anlattı.



Michel, "AB'de 33 trilyon euroluk özel tasarruf bulunuyor. Bunu şirketlerimize yönlendirmenin yollarını bulmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de AB'nin Tek Pazarı güçlendirmesi ve rekabetçiliğini artırması gerektiğini söyledi.



AB'nin dijital alanda dünya standartlarında firmalara sahip olmasının önemine dikkati çeken von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'ya rekabetçi ve güçlü bir savunma sanayisine sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı.



Von der Leyen, AB içinde sermaye piyasalarının ve finans sisteminin parçalanmış olduğunu anımsatarak, günümüzde sermaye birliğini geliştirmenin önemini anlattı.



Liderlerin enerji maliyetlerinin düşürülmesi konusunu da ele aldıklarına işaret eden von der Leyen, "Enerji maliyetleri, Avrupa'nın rekabet gücünü etkilemeye devam ediyor. Yüksek enerji maliyetleri özellikle çelik, cam, çimento, kimyasal veya gübre gibi enerji yoğun sektörleri etkiliyor." dedi.

