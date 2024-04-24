Avrupa en hızlı ısınan kıta: Son 20 yılda sıcak kaynaklı ölümler yüzde 30 arttı

Avrupa'da giderek artan sıcaklıklar insan vücudunun tolere edemeyeceği seviyelere geliyor



2023 Avrupa İklim Durumu Raporu'na göre aşırı iklim olaylarından milyonlarca kişi etkilenirken, Avrupa'da sıcaklıklar yılın 11 ayı ortalamanın üzerinde seyretti. Rapora göre Avrupa en hızlı ısınan kıta konumunda



Sıcaklıkların olağanüstü şekilde artması nedeniyle özellikle açık havada çalışanlar, yaşlılar, kalp ve diyabet hastalarının ölüm riski altında olduğuna dikkat çekiliyor.



Raporda sıcaklığa bağlı ölümlerin Avrupa'da son 20 yılda yaklaşık yüzde 30 arttığı görülüyor



Sıcaklık artışının 1 numaralı sebebi olarak sera gazı salımı gösteriliyor.

EKONOMİYE ETKİSİ DE ARTTI



İnsan sağlığının yanı sıra küresel ısınmanın ekonomiye etkisine de işaret ediliyor.



2023'te hava ve iklime bağlı ekonomik kayıpların 13,4 milyar euroyu aştığı tahmin ediliyor. Ekonomik kayıplarda yüzde 81'lik paya sahip seller ilk sırada yer alıyor.



Avrupa Birliği çevre ajansı, geçtiğimiz ay hükümetlere sağlık sistemlerini iklim değişikliğine karşı hazırlama ve açık havada çalışmak zorunda kalan işçileri korumaya yönelik kurallar oluşturulması çağrısı yapmıştı