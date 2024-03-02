İtalya'nın başkenti Roma'da Avrupa Sosyalistleri Partisinin (PES) seçim kongresi yapıldı.



Kongrede, AB Komisyonunun İstihdam ve Sosyal Haklardan Sorumlu Üyesi Schmit'i, AP seçimlerinde partinin liste başı adayı olarak gösterme kararı alındı. Böylece Schmit, AB başkanlığı için Ursula von der Leyen ile karşı karşıya gelecek.



Parti tarafından yayımlanan seçim manifestosunda, sosyal adalet, demokrasi ve çevrenin korunmasına işaret edilerek, "daha adil ve sürdürülebilir bir Avrupa" vaadi verildi.



Kongreye, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz katıldı.



AB Komisyonunun başkanı, 5 yıllık süre için AP üyeleri tarafından seçiliyor. AP'deki her grup, kendi adayını belirliyor.



AB KOMİSYONU ÜYESİ SCHMİT



Lüksemburglu siyasetçi Schmit, 1998-2004 döneminde Lüksemburg'un AB Daimi Daimi Temsilcisi olarak görev yaptıktan sonra 2009-2018'de "Çalışma, İstihdam ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi" ve "Çalışma, İstihdam ve Göçmenlik" Bakanı olarak çalıştı.



Schmit, 2019'da AP milletvekili olarak seçilmesinden bu yana AB Komisyonunun İstihdam ve Sosyal Haklardan Sorumlu Üyesi olarak görev yapıyor.



AP'nin merkez sağ grubu Avrupa Halk Partisi (EPP) de 21 Şubat'ta, von der Leyen'i AB Başkanlığı için yeniden aday göstermişti.