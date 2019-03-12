Avrupa Parlamentosu'nda yarın oylanacak Türkiye raporunun bu yılki ana mesajını "AB ile Türkiye arasındaki katılım müzakerelerinin askıya alınması çağrısı" oluşturuyor.



Oturumda ABD Dönem Başkanlığı, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar adına görüş belirtilecek.



Raporda Avrupa Parlamentosu, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "etkili bir ortaklık" temelinde "yeniden tanımlanmasını" istiyor.



Vize serbestisinin ise, başta terörle mücadele yasalarının Avrupa standartlarına çekilmesi olmak üzere, tüm kriterlerin tam olarak yerine getirilmesi halinde mümkün olabileceği belirtiliyor.



Rapor, Avrupa Parlamentosu'nun 2014-2019 yasama döneminin son kararı niteliği taşıyor. Zira mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri düzenlenecek.



Temmuz ayında işbaşı yapacak Avrupa Parlamentosu'nun bu karar temelinde Türkiye dosyasını yürütmesi bekleniyor.