Parlamentonun, Türkiye raporuyla ilgili Genel Kurul oturumu Strasbourg'da yapıldı. Oturumda konuşan Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye ile ilişkilerde tüm kırmızı çizgilerin aşıldığını söyledi, müzakere sürecinin askıya alınması çağrısında bulundu.
AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn ise mevcut durumda yeni müzakere başlığı açılmasının mümkün olmadığını belirtti.
Parlamentonun bugün oylayacağı karar tasarısında, Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınması önerisi dışında, ilişkilerin "etkin bir ortaklık kapsamında yeniden tanımlanması" isteniyor.
Parlamento, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ise insan hakları ve temel haklara saygı koşuluna bağlanmasını talep ediyor.
Avrupa Parlemantosu'nda Türkiye raporu tartışıldı
NTV HaberDünya
Avrupa Parlamentosu'nda, bugün oylamaya sunulacak Türkiye raporu tartışıldı. Raporda, AB ile Türkiye arasındaki katılım müzakerelerinin askıya alınması isteniyor.
Parlamentonun, Türkiye raporuyla ilgili Genel Kurul oturumu Strasbourg'da yapıldı. Oturumda konuşan Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye ile ilişkilerde tüm kırmızı çizgilerin aşıldığını söyledi, müzakere sürecinin askıya alınması çağrısında bulundu.