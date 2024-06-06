Avrupa seçimleri Hollanda'da başladı: Aşırı sağın kazanacağı güç endişe yaratıyor

Aşırı sağın alcağı oylardan duyulan başlayan endişeyle Avrupa  Parlamentosu seçimleri için bugün ilk sandıklar Hollanda'da kuruldu. 27 ülkede yapılacak ve dört gün sürecek seçimlerde 360 milyon kişi oy kullanacak. Hollanda'daki açılış oylamasının, seçimin en önemli konusu olan aşırı sağın kazanacağı güce dair bir fikir vermesi bekleniyor.

Avrupa seçimleri Hollanda'da başladı: Aşırı sağın kazanacağı güç endişe yaratıyor
Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, Lahey'de oyunu kullandı.

'da merakla beklenen seçimler bugün Hollandalı seçmenlerin sandık başına gitmesiyle başlıyor.

Dünyanın tek uluslarüstü meclisinin seçimleri 27 ülkede 360 milyon kişi, dört gün sürecek ve 720 milletvekilini bir sonraki Parlamentosu'na gönderecek.

Göç ve iklim eylemi gibi kilit alanlarda blokun siyasi yönü üzerinde büyük bir etkisi olabilecek seçimlerin sonuçları pazar akşamı açıklanacak. 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in merkez sağ Avrupa Halk Partisi'nin parlamentodaki tek büyük grup olarak kalması beklenirken, onu merkez sol Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ile liberal Renew takip edecek.

Ancak bu yılki oylama özellikle yakından takip ediliyor çünkü anketler popülist ve aşırı sağ partilerin, doğrudan iktidara gelmelerine yetmese de ana akım üzerindeki etkilerini önemli ölçüde artırabilecek büyük kazanımlar elde edeceğini öngörüyor.

FRANSA VE ALMANYA PAZAR GÜNÜ OY VERECEK

'nin 370 milyon seçmeni, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden iki buçuk yıl sonra, blok için derin jeopolitik belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde sandık başına gidiyor.

Güçlü ülkeler Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin büyük bir kısmı pazar günü oy kullanacak ancak 'daki açılış yarışmasının, seçimin en önemli konusu olan aşırı sağın gücüne dair bir fikir vermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan ulusal seçimlerin sürpriz galibi Geert Wilders'in Özgürlük Partisi'nin (PVV) AB anketlerinde de ilk sırada yer alacağı tahmin ediliyor. Bloktan ayrılma konusunda “Nexit” referandumu vaadini geri çekmiş olsa da PVV'nin manifestosu şiddetli bir şekilde Avrupa şüphecisi olmaya devam ediyor.

Anketler, aşırı sağın yeni parlamentonun 720 sandalyesinin yaklaşık dörtte birini alabileceğini gösteriyor. Bunun da AB politikasını etkileyecek kadar önemli olduğu belirtiliyor. 

Avrupa Parlamentosu seçime gidiyor: 360 milyon kişi oy kullanacak

Avrupa Parlamentosu seçime gidiyor: 360 milyon kişi oy kullanacak

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Balon savaşları devam ediyor: Çöpe karşılık, K-Pop şarkıları

Balon savaşları devam ediyor: Çöpe karşılık, K-Pop şarkıları

İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetleniyor: Bir asker öldü, güney bölgesi havadan vuruldu

İsrail-Lübnan hattında saldırılar şiddetleniyor: Bir asker öldü, güney bölgesi havadan vuruldu

İsrail Nusayrat Mülteci Kampı'nı ve sivillerin barındığı okulu vurdu: Ölü sayısı 39’a yükseldi

İsrail Nusayrat Mülteci Kampı'nı ve sivillerin barındığı okulu vurdu: Ölü sayısı 39’a yükseldi

UNICEF: Gazze'de 10 çocuktan 9'u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor

UNICEF: Gazze'de 10 çocuktan 9'u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor

Pentagon, Gazze'deki yüzer iskelenin maliyetini açıkladı: Yaklaşık 230 milyon dolara düşürdü

Pentagon, Gazze'deki yüzer iskelenin maliyetini açıkladı: Yaklaşık 230 milyon dolara düşürdü

Husiler, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nde 3 gemiyi vurduklarını duyurdu

Husiler, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nde 3 gemiyi vurduklarını duyurdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...