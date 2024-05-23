Avrupa seçimleri: Sol kanat, aşırı sağcılarla ittifakı reddediyor

Avrupa'nın önde gelen sol partileri, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde, aşırı sağ partilerle ittifak yapmayı reddeti.

Aşırı sağcıların önemli kazanımlar elde etmeyi beklediği seçimler için ortak çağrı yapan sol partiler, “nefret, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile amansız bir şekilde mücadele etme” sözü verdi.

Açıklamada, "Çalkantılı zamanlar net bir rota ve sağlam bir tutum gerektirir. Belirsizliğe ya da korkaklığa tahammülleri yoktur. Artık alışkanlıkların ya da rahatlığın değil, mücadelenin demokratları olmanın zamanı geldi" ifadeleri kullanıldı.

İmzacılar arasında Fransız Sosyalist Partisi'nin haziran seçimlerindeki liste başı milletvekili Raphael Glucksmann ve eski Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı ve Hollanda İşçi Partisi'nin (PvdA) önde gelen üyelerinden Frans Timmermans da bulunuyor.



Belçika Sosyalist Partisi'nden (PS) Paul Magnette, Avrupa Sosyalistleri ve Demokratları'nın (S&D) Avrupa Komisyonu başkanlığı için baş adayı Nicolas Schmit, İspanyol Sosyalist Iratxe Garcia, Alman Sosyal Demokrat Katarina Barley, Polonyalı Robert Biedron ve İtalyan Elly Schlein de çağrıya katılan diğer isimler oldu.



“Aşırı sağ Avrupa çapında ilerlerken, demokratik, hümanist ve birleşik ilkelerimizden vazgeçmeyeceğimizi ciddiyetle taahhüt ediyoruz” diyen solcular, "her düzeyde aşırı sağa karşı güçlü bir bariyer inşa etme" sözü verdi.

