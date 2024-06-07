Avrupa seçimlerinde 2. gün: İrlanda halkı sandık başında

Avrupa Birliği üyesi İrlanda 'da halk, Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy kullanacak. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkedeki yaklaşık 400 milyon seçmenin oy kullanacağı 720 sandalyeli AP'ye İrlanda'dan 14 üye girecek. AP sandalyesi için İrlanda'daki 3 seçim bölgesinde toplam 73 aday yarışıyor. İrlanda'da yerel yönetimler ve AP sandalyeleri için 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 22.00'de sona erecek. Oy sayma işleminin yarın başlayacağı İrlanda'da önce yerel seçim için kullanılan oylar sayılacak.

İRLANDA'DA YEREL SEÇİMLER



Ülkede, 949 belediye meclis üyesinin, 1 belediye başkanının belirlenmesi için de oy kullanma işlemi başladı.



Halk oyuyla seçilecek Limerick Belediye Başkanı, ülkede seçimle göreve gelen ilk belediye başkanı olacak. Limerick'te seçmenler, 15 aday arasından belediye başkanını belirleyecek.



Ülkede 5 yıl görev yapacak 31 yerel yönetimdeki 949 belediye meclisi sandalyesi için ise 2 bin 100 aday yarışıyor.



AP oyları ise tüm Avrupa'da oy kullanma işleminin bittiği 9 Haziran'a kadar sayılmayacak ve Avrupa genelinde oy sayma işlemi aynı gün başlayacak.