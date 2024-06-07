Avrupa seçimlerinde 2. gün: İrlanda halkı sandık başında

İrlanda'da seçmenler, Avrupa Parlamentosu (AP) ve 5 yıl görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere yerel saatle 07.00'de sandık başına gitti. Aşırı sağın alcağı oylardan duyulan endişeyle Avrupa Parlamentosu seçimleri için dün ilk sandıklar Hollanda'da kurulmuştu.

Avrupa seçimlerinde 2. gün: İrlanda halkı sandık başında

Birliği üyesi 'da halk, Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy kullanacak. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkedeki yaklaşık 400 milyon seçmenin oy kullanacağı 720 sandalyeli AP'ye İrlanda'dan 14 üye girecek.

AP sandalyesi için İrlanda'daki 3 seçim bölgesinde toplam 73 aday yarışıyor.

İrlanda'da yerel yönetimler ve AP sandalyeleri için 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 22.00'de sona erecek.

Oy sayma işleminin yarın başlayacağı İrlanda'da önce yerel seçim için kullanılan oylar sayılacak.

Avrupa seçimlerinde 2. gün: İrlanda halkı sandık başında - 1 İrlanda Başbakanı Simon Harris, Avrupa Birliği parlamentosu ve İrlanda yerel seçimlerinde oyunu kullandı.

'DA YEREL SEÇİMLER

Ülkede, 949 belediye meclis üyesinin, 1 belediye başkanının belirlenmesi için de oy kullanma işlemi başladı.

Halk oyuyla seçilecek Limerick Belediye Başkanı, ülkede seçimle göreve gelen ilk belediye başkanı olacak. Limerick'te seçmenler, 15 aday arasından belediye başkanını belirleyecek.

Ülkede 5 yıl görev yapacak 31 yerel yönetimdeki 949 belediye meclisi sandalyesi için ise 2 bin 100 aday yarışıyor.

AP oyları ise tüm 'da oy kullanma işleminin bittiği 9 Haziran'a kadar sayılmayacak ve Avrupa genelinde oy sayma işlemi aynı gün başlayacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ne hitap edecek

Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ne hitap edecek

Taliban'ın kırbaç cezası: "İnsanlık onuru onlar için önemli değil"

Taliban'ın kırbaç cezası: "İnsanlık onuru onlar için önemli değil"

Gazze'de ateşkes planı: Rusya ve Çin, ABD ile anlaşmazlık yaşıyor

Gazze'de ateşkes planı: Rusya ve Çin, ABD ile anlaşmazlık yaşıyor

Gazze'de ateşkes olacak mı? | Katar: Hamas, Biden'ın teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

Gazze'de ateşkes olacak mı? | Katar: Hamas, Biden'ın teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

ABD basını yazdı: İsrail'de gözaltındaki Filistinlilere işkence

ABD basını yazdı: İsrail'de gözaltındaki Filistinlilere işkence

Biden'ın oğlu Hunter hakim karşısında: Tanıklar dinlendi

Biden'ın oğlu Hunter hakim karşısında: Tanıklar dinlendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...