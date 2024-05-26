Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck, Almanya Anayasası'nın kabulünün 75. yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen "Demokrasi Şenliği"nde vatandaşların sorularını yanıtladı.

Bir katılımcının, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği askeri destek konusunda kırmızı çizgilerinin neler olduğunu sorması üzerine Habeck, Alman hükümetinin birçok kez Refah'a saldırının yanlış olduğunu ve İsrail'in bu saldırıyı yapmaması gerektiğini söylediğini belirtti.

İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Habeck, "Açlık, Filistin halkının çektiği acılar ve Gazze Şeridi'ndeki saldırılar, uluslararası hukukla bağdaşmıyor. Yani gerçekten de öyle, İsrail orada sınırları aştı. Bunu yapmamalı." dedi.

Habeck, ayrıca Hamas'ın silahları bırakması durumunda savaşın hemen sona erebileceğini savundu.

İSPANYA SAVUNMA BAKANI ROBLES: GAZZE'DE OLUP BİTENLER GERÇEK BİR SOYKIRIM



İspanya devlet televizyonu RTVE'ye demeç veren İspanya Savunma Bakanı Robles, "Gazze'de olup bitenler gerçek bir soykırım." ifadelerini kullandı.



İspanya'daki sol koalisyon hükümetinde bu zamana kadar koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakından olan bakanlar İsrail'e sürekli olarak "soykırım" suçlaması yaparken, Robles ile ilk defa koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) bir bakan İsrail'in Gazze'de "soykırım yaptığını" dile getirdi.



Robles açıklamasında ayrıca İspanya hükümetinin 28 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, 2014'te Mecliste alınan kararı onaylayarak Filistin devletini resmi olarak tanıyacak olmasıyla ilgili bir soruya, "Filistin devletinin tanınması, barışa yönelik bir taahhüttür, iki devletin bir arada yaşamasına yönelik bir taahhüttür. Bu, İsrail devletine karşı değildir. Saygı duyduğumuz insanlar olan İsraillilere karşı değildir. Bu, Gazze'deki şiddete son verilmesine, barışa yönelik bir taahhüttür." cevabını verdi.



Robles ayrıca "Hepimizin terörle mücadele gibi ortak hedefleri var. Konunun daha diplomatik, daha siyasi boyutu var ama terörle mücadelede hepimiz işin içindeyiz." dedi.