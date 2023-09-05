Avrupalı gençler 26,4 yaşında evden ayrılıyor

AB ülkeleri arasında gençlerin en erken yaşta evden ayrıldığı ülke Finlandiya oldu. Finlandiya'da gençler ortalama 21,3 yaşında ayrı eve çıktı.



Finlandiya'yı en yakın 21,4 yaşla İsveç, 21,7 yaşla Danimarka ve 22,7 yaşla Estonya izlerken, gençler Hollanda'da 23, Fransa'da 23,4, Almanya'da 23,8 yaşında kendi evlerini kurdu.



Hırvatistan'da yaşayanalar en ileri yaşta kendi evlerine çıktı. Kendi evini kurma yaşı Hırvatistan'da 33,4, Slovakya'da 30,8, Yunanistan'da 30,7, Bulgaristan ve İspanya'da 30,3, Malta'da 30,1, İtalya'da 30 oldu.