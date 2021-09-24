Avrupa’nın en büyük tarihi para koleksiyonlarından biri bulundu

İspanya'da Alicante Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Luis Lens ve César Gimeno, 24 Ağustos'ta İspanya’nın doğu kıyılarındaki Xàbia'daki Portitxol adasından dalış yaparken 53 adet sikke buldu.

Araştırmacılar, bulunan sikkeleri 4. yüzyılın sonu ile 5. yüzyılın başlarına tarihlendirirken sikkelerin Avrupa’nın en büyük Roma madeni para koleksiyonlarından biri olduğu aktarıldı.



Paraların iyi bir durumda oldukları ve hangi Roma imparatoru döneminde dolaşıma girdiklerinin okunabildiği belirtildi. 3 adet Valentinian I, 7 adet Valentinian II, 15 adet Theodosius, 17 adet Arcadius, 10 adet Honorius dönemine ait ve bir adet de tanımlanamayan bir madeni para bulunuyor.



BİN 500 YILDIR GÖMÜLÜ HALDE



Üniversitenin antik tarih profesörü ve sualtı arkeoloji ekibi başkanı Jaime Molina Vidal, Alan kavminin bölgeye geldiği döneme ait arkeolojik bir belgeye böylece ulaşmış olduklarını söyledi. Batı İmparatorluğu’nun düşüşünün son döneminde Alan, Suevi ve Vandal kavimleri bu bölgeyi işgal etti ve İberya Yarımadası’nda Romalıların siyasi gücü MS. 409’da sona erdi.



Bin 500 yıldan beri burada gömülü durumda olan madeni paraların da o dönem Batı Roma İmparatorluğu’nu işgal eden barbarlardan korumak isteyen varlıklı bir yerel toprak sahibine ait olduğu tahmin edildi.



MÜZEDE SERGİLENECEK



Sanki dün yapılmış gibi iyi durumda olan madeni paralar restore edildikten sonra Xàbia’daki Soler Blasco Arkeoloji ve Etnografi Müzesi’nde sergilenecek. Bölgede 17 bin 800 euro (yaklaşık 185 bin TL) tutarındaki arkeolojik keşif çalışmaları Valencia yerel hükümeti tarafından karşılanacak.



Portitxol kıyısı çapalar, amforalar, seramik kalıntılar ve diğer pek çok tarihi eserin yer aldığı ünlü br arkeoloji alanı olarak tanınıyor. Vidal ve ekibi bölgede gelecek birkaç hafta kazıları yürütmeyi ve bölgedeki batık gemileri incelemeyi planlıyor.