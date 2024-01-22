Avustralya, "altın vize" uygulamasını kaldırdı

Avustralya İçişleri ve Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil, "altın vize " programına ilişkin açıklamada bulundu.



O'Neil, "altın vize" uygulamasının Avustralya ekonomisinin ihtiyaçlarını yıllardır karşılamadığının "aşikar" olduğunu ifade etti.



"Altın vize" programının yerini daha kapsamlı işçi vizelerinin alacağı belirtiliyor.



Hükümet verilerine göre, 2012'den bu yana program kapsamında binlerce yatırımcıya "altın vize" verildi, başvuruların yaklaşık yüzde 85'i Çin'deki yatırımcılardan geldi.



"Altın vize" programı kapsamında, yabancı yatırımcılara yaklaşık 3,3 milyon dolarlık yatırım karşılığında Avustralya'da daimi ikamet statüsü veriliyordu.

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