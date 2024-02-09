Avustralya Meclis'i yasakladı: Çalışanlar mesai saatleri dışında aranmayacak

Avustralya’da işçi hakları ile ilgili önemli bir yasa Meclis'ten geçti. Buna göre çalışanlar, iş saati dışında gelen mesajları ve aramaları reddedebilecek.



Hükümet, yasayla işçi haklarının korunacağını ve sağlıklı iş yaşamının sağlanacağını belirtti.



İşçi Partili Başbakan Albanese “Basitçe şunu söylüyoruz. Günün 24 saati için ödeme almayana biri, 24 saat çevrimiçi olmaması sebebiyle cezalandırılmamalıdır” dedi.



Yeşiller Partisi lideri de yasanın önemli bir kazanım olduğunu belirterek “Zamanınız sizindir, patronunuzun değil” dedi.



Avustralyalılar da kararı destekliyor. Bir vatandaş, "Bence bu harika bi fikir. Hepimizin rahatlamaya ihtiyacı var. Geceleri maillerle ya da aramlarla rahatsız edilmek istemiyoruz. Makine değiliz, insanız" değerlendirmesinde bulundu.



Sanayi ve Sosyal Çalışmalar Merkezi Politika Direktörü de yaptıkları araştırmaya değindi: "Geçen sene bir araştırma yaptık ve çalışanların haftada yaklaşık 6 saat ödemesiz çalıştığını bulduk. Senede 280 saate denk geliyor. Çok büyük bir sorun. Çalışanlar bu durumun uykularını, iş motivasyonlarını ve aile yaşamlarını nasıl etkilediğinden bahsetti."



Yasaya karşı çıkanlar, önlemlerin aşırı olduğunu ve rekabeti kötü etkileyeceğini düşünüyor. İşçiler için benzer haklar Fransa, Almanya, İspanya ve diğer AB ülkelerinde de var.