Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Zelanda terör saldırısı sonrası Amerika'nın Washington Post gazetesine yazdığı makale için üslupta ilerleme olduğunu belirtti ve Erdoğan'ın sözlerindeki yumuşamanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Bu meseleyi uzun süredir çok iyi ilişkileri olan iki ülke olarak çıkarlarımız doğrultusunda çözebileceğimize inancım tam" ifadelerini kullandı.



Avustralya Başbakanı Morrison, "İlerleme kaydediyoruz" dedi. Avustralya Başbakanı Morrison daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nin 104'üncü yıldönümü töreninde yaptığı konuşmadaki sözlerinin rencide edici olduğunu söylemişti.