Avustralya'da fare istilası

Öte yandan balıkçılar, kasabaları istila eden farelerin, balıkçı gemilerinin içindeki milyonlarca dolarlık ekipmana da zarar vereceği endişesini taşıyor.



Queensland Üniversitesi Ekoloji Doçenti Luke Leung, yıl başındaki rekor yağışların farelerin daha çok üremesine yol açtığını ve haziran ayından bu yana istilaların görüldüğünü aktardı.



Bölgede en son fare istilası 2011'de görülmüştü.