Avustralya'da insanda ilk kez H5N1 vakası bildirildi

Avustralya'da ilk kez, yurtdışından dönen bir çocukta oldukça patojenik bir kuş gribi türü tespit edildi.



Victoria yetkilileri, bir yumurta çiftliğinde meydana gelen kuş gribi salgınının küresel endişeye neden olan H5N1 türü olmadığını, H7N7 adındaki oldukça patojenik bir tür olduğunu doğrulayan rapor yayınladı.



Victoria sağlık departmanı, Hindistan'dan yakın zamanda dönen bir çocuğun H5N1 virüsü testinin pozitif çıktığını ve Mart ayında Avustralya'ya dönen çocuğun "ciddi bir enfeksiyon" geçirdiğini, ancak tamamen iyileştiğini ve temas takibinde başka kuş gribi vakası tespit edilmediğini açıkladı.



Virüs, pozitif influenza vakalarının yeni veya endişe verici grip virüsü türlerini belirlemek için daha fazla teste tabi tutulduğu eyaletin hastalık gözetim sistemi aracılığıyla tespit edildi.



Bu vakayla birlikte, Avustralya'nın, bir kuşta veya memelide doğrulanmış bir H5N1 vakası bulunmayan tek kıta olma statüsü sona erdi. Ancak H5N1 türü henüz Avustralya'daki kuşlarda tespit edilemedi.

H5N1 NEDİR?

H5N1, kuş gribi olarak da bilinen ve insanlara bulaşabilen bir influenza virüsüdür. Bu virüs genellikle kuşlarda bulunur ancak nadir durumlarda insanlara da bulaşabilir. H5N1, insanlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir ve bazen ölümcül olabilir. Bu virüs, özellikle kuşlarla temas halinde olan kişilerde veya enfekte kuşların bulunduğu bölgelerde risk oluşturur. H5N1'a maruz kalmış kişilerin belirtileri arasında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları ve baş ağrısı bulunabilir. H5N1 enfeksiyonunu önlemek için hijyenik önlemler almak, kuşlara teması sınırlamak ve uygun koruyucu ekipman kullanmak önemlidir.

ilk olarak 1990'ların sonlarında Çin'de tespit edilmiş ve 1997'de Hong Kong'da virüs bulaşan 18 kişiden 6'sı ölünce insanların bu virüsü yayabileceği ve ciddi sonuçları olabileceği araştırmacılar tarafından duyurulmuştu.



DSÖ'nün verilerine göre, 2003'ten bu yana kuş gribi tespit edilen 864 kişiden 456'sı (yüzde 52'si) hayatını kaybetti.