Avustralya'da kuma "yardım" yazan gençler kurtarıldı

Avustralya'da üç genç araçları batağa saplandıtan sonra Pembe Göl civarında mahsur kaldı. Altı saat boyunca kurtarılmayı bekleyen gençler kuma "yardım" yazdı. Mesajı havadan gören üç pilot ve bir yolcunun yetkililere haber vermesini ardından gençler kurtarıldı.

Avustralya'da kuma "yardım" yazan gençler kurtarıldı

Batı 'nın Gregory kentindeki Pembe Göl bölgesinde mahsur kaldıktan sonra kuma "Yardım" yazarak kurtarılmayı bekleyen üç genç kurtarıldı. Kuma "yardım" yazan gençler toplamda altı saat kumsalda mahsur kaldı.

Dün öğleden sonra bölgeden geçen 3 pilot mesajı gördü ve yetkililere haber verdi. Acil durumun niteliğini belirlemek için polisi yetkilileri bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık yarım saat sonra, başka bir uçaktaki bir kişinin aynı kurtarma mesajını gördüğünü bildiren ikinci bir ihbar alındı.

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi, bölgedeki Perth merkezli Challenger jetini kullanarak kurtarma çalışmalarına yardımcı oldu.

Jet bölgenin üzerinden uçtu ve bir aracın batağa saplandığını ancak hasar görmediğini tespit etti. Mahsur kalan aracın GPS koordinatları bölgeye giden polis ekiplerine verildi.

Üç genç yara almadan kurtuldu ve polis memurları tarafından kurtarıldıktan sonra aileleri ve arkadaşlarına teslim edildi.

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