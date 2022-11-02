Avustralya'da sergiden kaçan aslanlar paniğe neden oldu

Avustralya Sydney'deki Taronga Hayvanat Bahçesi'nde 5 aslan, yerel saatle 06.30'da bulundukları sergi noktasının dışında görüldü.



Kaçıştan 10 dakika sonra bir bekçi, alarm sistemini çalıştırdı.



Alandaki insanlar güvenli noktalara geçerken, aslanlardan 4'ü muhafazalarına geri döndü. Bir aslanın ise sakinleştirildiği açıklandı.



Hayvanat bahçesinin idarecisi Simon Duffy, olayın soruşturulacağını duyurdu.



2009 yılında, Sydney'in güneyindeki Mogo Hayvanat Bahçesi'nde muhafazasından kaçan bir dişi aslan, vurularak öldürülmüştü.