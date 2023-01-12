Avusturya'da sahte doktor skandalı: 6 yıldır muayenehane işletiyor

Avusturya'nın güneyindeki Steiermark eyaletinde 6 yıldır sahte doktorluk yapan bir kişi yakalandı. Steiermark Savcılığı Sözcüsü Hansjörg Bacher, sahte doktorun hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini açıkladı. Graz Bölge Ceza Mahkemesi, 6 yıl boyunca hastaları kandırarak çeşitli tedaviler uygulayan sahte doktor hakkında sahte evrak düzenlemek, bedensel zarar vermek, kasıtlı yaralama ve hastaları dolandırmaktan dolayı dava açtı. Sahte doktorluk belgesiyle muayenehane açan 61 yaşındaki Avusturyalı 26 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.



CERRAHİ MÜDAHALELER YAPTI



Avusturyalı 61 yaşındaki sahte doktorun, hastalara normal kontrollerin dışında aşı, küçük cerrahi müdahaleler ve çeşitli tedaviler gerçekleştirdiği ayrıca aşı belgeleri düzenlediği de ortaya çıktı. Muayene olan hastaların bazıları memnuniyetini ifade ederken, bazıları ise yanlış tedaviden dolayı şikayetçi oldu ve sahte doktor hakkında tazminat davası açtı.



Geçtiğimiz 6 Kasım'da Steiermark Kriminal Polis Bürosu'ndan müfettişler, Graz Savcılığı'nın emriyle sahte doktorun muayenehanesinde arama yapmıştı. Sahte doktorun aracında bulunan birçok belgeye, "nöbetçi doktor" yazan kağıtlara ve Kızılhaç logolu ceketine el konmuştu.